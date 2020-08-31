С завтрашнего дня в аэропорту и порту Таллинна можно будет бесплатно сдать тест на коронавирус

Не раньше, чем через семь дней после получения первого негативного результата, следует провести повторное тестирование. Если результат второго теста вновь будет отрицательным, то можно вернуться к обычной жизни. Это означает, что после получения двух отрицательных тестов на человека не распространяется требование соблюдения обязательного 2-недельного карантина, которое действует для всех других, кто этот тест не пройдет. Чтобы согласовать время повторного тестирования, необходимо позвонить на телефонную линию проводящей тестирование организации.
Странами повышенного риска считаются те государства, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или более случаев заражения коронавирусом. Так, с понедельника, 31 августа, при въезде в нашу страну двухнедельную самоизоляцию (или тест с 01.09.2020) должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
"Карабах" узнал третьего соперника в Лиге чемпионов
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Беременная Навка арендовала VIP-палату за 2 миллиона рублей?
Погибшая девочка была знакома со своими 12-летними убийцами