31.08.2020, 16:28

С завтрашнего дня в аэропорту и порту Таллинна можно будет бесплатно сдать тест на коронавирус


EST
С завтрашнего дня в аэропорту и порту Таллинна можно будет бесплатно сдать тест на коронавирус
DADO RUVIC, REUTERS

Начиная с 1 сентября все, кто возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом, смогут сделать тест в аэропорту или порту Таллинна, чтобы сократить период нахождения на обязательной самоизоляции и как можно быстрее вернуться к работе. Для жителей Эстонии тест будет бесплатным. Иностранные граждане могут заплатить за прохождение теста на месте банковской карточкой.

Тест можно будет сдать в зонах прибытия терминалов A и D Таллиннского порта, где проводить процедуру будут врачи столичной клиники Confido. В Таллиннском аэропорту тестирование будет проводиться во временном пункте клиники Qvalitas. Процедура взятие анализов, а также оформление необходимых документов, займет около 5 минут. Как в порту, так и в аэропорту тестирование будет проходить в порядке живой очереди. Пункты будут открыты до прибытия последних пассажиров.

Если житель Эстонии возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом на поезде или другим видом транспорта, о тестировании необходимо договориться заранее. Для этого SYNLAB и Medicum откроют специальную телефонную линию.

Читайте также:

В первую очередь тестирование предусмотрено для людей с симптомами коронавируса. Ожидание в очереди может занять 1-2 дня, поэтому желательно заранее забронировать время тестирование, если вы знаете, в какой день возвращаетесь в Эстонию. Тестирование можно пройти в специальных пунктах в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла.

Если иностранные граждане хотят сократить период нахождения на самоизоляции, они могут пройти платное тестирование, для чего необходимо забронировать время, позвонив по специальным номерам телефонов поставщиков услуг, предлагающих платные услуги.

Тестирование будет проводиться организацией, заключившей договор с Департаментом здоровья. Образцы будут анализироваться в лаборатории SYNLAB.

До получения результата теста человек должен соблюдать полную самоизоляцию. В случае отрицательного результата будет отправляться смс-сообщение. Если результат теста будет положительным, с человеком свяжутся по телефону. Кроме того, с результатами теста можно ознакомиться в информационной системе здоровья на сайте digilugu.ee, куда нужно зайти с помощью ID-карты. При отрицательном результате теста в течение первых семи дней нужно соблюдать режим частичной самоизоляции - можно ходить на работу или в магазин за продуктами, стараясь избегать нежелательных контактов с другими людьми. Находясь на рабочем месте, также стоит соблюдать дистанцию.

Не раньше, чем через семь дней после получения первого негативного результата, следует провести повторное тестирование. Если результат второго теста вновь будет отрицательным, то можно вернуться к обычной жизни. Это означает, что после получения двух отрицательных тестов на человека не распространяется требование соблюдения обязательного 2-недельного карантина, которое действует для всех других, кто этот тест не пройдет. Чтобы согласовать время повторного тестирования, необходимо позвонить на телефонную линию проводящей тестирование организации.

Странами повышенного риска считаются те государства, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или более случаев заражения коронавирусом. Так, с понедельника, 31 августа, при въезде в нашу страну двухнедельную самоизоляцию (или тест с 01.09.2020) должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Более подробную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: