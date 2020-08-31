С завтрашнего дня в аэропорту и порту Таллинна можно будет бесплатно сдать тест на коронавирус
Начиная с 1 сентября все, кто возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом, смогут сделать тест в аэропорту или порту Таллинна, чтобы сократить период нахождения на обязательной самоизоляции и как можно быстрее вернуться к работе. Для жителей Эстонии тест будет бесплатным. Иностранные граждане могут заплатить за прохождение теста на месте банковской карточкой.
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