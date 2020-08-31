С завтрашнего дня в аэропорту и порту Таллинна можно будет бесплатно сдать тест на коронавирус

Тест можно будет сдать в зонах прибытия терминалов A и D Таллиннского порта, где проводить процедуру будут врачи столичной клиники Confido. В Таллиннском аэропорту тестирование будет проводиться во временном пункте клиники Qvalitas. Процедура взятие анализов, а также оформление необходимых документов, займет около 5 минут. Как в порту, так и в аэропорту тестирование будет проходить в порядке живой очереди. Пункты будут открыты до прибытия последних пассажиров.

Если житель Эстонии возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом на поезде или другим видом транспорта, о тестировании необходимо договориться заранее. Для этого SYNLAB и Medicum откроют специальную телефонную линию.

В первую очередь тестирование предусмотрено для людей с симптомами коронавируса. Ожидание в очереди может занять 1-2 дня, поэтому желательно заранее забронировать время тестирование, если вы знаете, в какой день возвращаетесь в Эстонию. Тестирование можно пройти в специальных пунктах в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла.