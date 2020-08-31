31.08.2020, 16:28

С завтрашнего дня в аэропорту и порту Таллинна можно будет бесплатно сдать тест на коронавирус


EST
С завтрашнего дня в аэропорту и порту Таллинна можно будет бесплатно сдать тест на коронавирус
DADO RUVIC, REUTERS

Начиная с 1 сентября все, кто возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом, смогут сделать тест в аэропорту или порту Таллинна, чтобы сократить период нахождения на обязательной самоизоляции и как можно быстрее вернуться к работе. Для жителей Эстонии тест будет бесплатным. Иностранные граждане могут заплатить за прохождение теста на месте банковской карточкой.

Тест можно будет сдать в зонах прибытия терминалов A и D Таллиннского порта, где проводить процедуру будут врачи столичной клиники Confido. В Таллиннском аэропорту тестирование будет проводиться во временном пункте клиники Qvalitas. Процедура взятие анализов, а также оформление необходимых документов, займет около 5 минут. Как в порту, так и в аэропорту тестирование будет проходить в порядке живой очереди. Пункты будут открыты до прибытия последних пассажиров.

Если житель Эстонии возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом на поезде или другим видом транспорта, о тестировании необходимо договориться заранее. Для этого SYNLAB и Medicum откроют специальную телефонную линию.

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В первую очередь тестирование предусмотрено для людей с симптомами коронавируса. Ожидание в очереди может занять 1-2 дня, поэтому желательно заранее забронировать время тестирование, если вы знаете, в какой день возвращаетесь в Эстонию. Тестирование можно пройти в специальных пунктах в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла.

Если иностранные граждане хотят сократить период нахождения на самоизоляции, они могут пройти платное тестирование, для чего необходимо забронировать время, позвонив по специальным номерам телефонов поставщиков услуг, предлагающих платные услуги.

Тестирование будет проводиться организацией, заключившей договор с Департаментом здоровья. Образцы будут анализироваться в лаборатории SYNLAB.

До получения результата теста человек должен находиться в полной самоизоляции. В случае отрицательного результата будет отправляться смс-сообщение, в случае положительного - с человеком свяжутся по телефону. Результат теста также можно увидеть на платформе digilugu.ee, в которую можно зайти с помощью ID-карты.

В случае отрицательного результата теста в течение семи дней стоит соблюдать режим частичной самоизоляции, т.е. можно ходить на работу и за продуктами, однако от лишних контактов стоит воздержаться. Находясь на рабочем месте, также стоит соблюдать дистанцию.

Не раньше, чем через семь дней после получения первого негативного результата, следует провести повторное тестирование. Если результат снова будет отрицательным, то можно вернуться к обычной жизни. Это значит, что после получения двух отрицательных тестов на человека не распространяется ограничение в виде самоизоляции в течение 14 дней. В то же время ограничение по-прежнему будет действовать для тех лиц, которые не прошли тестирование. Чтобы согласовать время повторного тестирования, необходимо позвонить на телефонную линию проводящей тестирование организации.

Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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