14.08.2020, 09:00

Самая маленькая тюрьма в мире рассчитана всего на двух заключенных. Она до сих пор действует


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Самая маленькая тюрьма в мире рассчитана всего на двух заключенных. Она до сих пор действует
Scanpix, christopher smith

Самое маленькое исправительное учреждение в мире находится на острове Сарк, входящем в состав Нормандского архипелага. Сам островок, находящийся в проливе Ла-Манш, тоже не может похвастаться внушительными размерами — это клочок суши площадью всего 5,5 кв. км с населением около 600 человек.

В мини-тюрьме могут отбывать наказание максимум двое заключенных одновременно: аккуратное каменное здание состоит из двух камер: одна 1,8 на 1,8 м, другая чуть просторней — 1,8 на 2,4 м. В комнатушках нет окон, только кровати с жестким матрасом. Камеры разделяет коридор метровой ширины, рассказывает портал Тонкости Туризма.

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История острова началась в XI столетии, а его первыми обитателями были монахи. Вплоть до прошлого века тут скрывались пираты и контрабандисты, тюрьму же построили в 1856 году. Она была рассчитана на кратковременное заключение — максимум два дня. Если преступление требовало более сурового наказания, правонарушителя отправляли на крупный остров Гернси, расположенный неподалеку.

Одной из первых в тюрьму Сарка попала молодая служанка, укравшая у своего любовника карманный платок. Заключение было гуманным: перепуганной девушке позволили сидеть не в темной камере, а на пороге, где ее навещали местные жительницы: они вместе вязали и разговаривали, чтобы скрасить трехдневный срок.

Последним знаковым заключенным тюрьмы стал французский физик-ядерщик Андре Гарде: в 1990 г. он прибыл на остров с оружием и попытался захватить на нем власть, объявив себя лордом Сарка. Кризисную ситуацию разрешил островной полицейский: он дал оккупанту в нос, разоружил его и отправил на неделю под арест. Эта история легла в основу фильма “Человек, попытавшийся украсть остров”, снятого в 2013 г.

Ныне покой островитян охраняют два констебля, работающие на общественных началах. Автомобили здесь запрещены, поэтому ДТП не бывает, и сейчас в тюрьму попадают лишь туристы или местные жители, переборщившие с выпивкой, а заключение длится от нескольких часов до пары дней.

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