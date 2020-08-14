Самая маленькая тюрьма в мире рассчитана всего на двух заключенных. Она до сих пор действует
Самое маленькое исправительное учреждение в мире находится на острове Сарк, входящем в состав Нормандского архипелага. Сам островок, находящийся в проливе Ла-Манш, тоже не может похвастаться внушительными размерами — это клочок суши площадью всего 5,5 кв. км с населением около 600 человек.
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