Самая маленькая тюрьма в мире рассчитана всего на двух заключенных. Она до сих пор действует

В мини-тюрьме могут отбывать наказание максимум двое заключенных одновременно: аккуратное каменное здание состоит из двух камер: одна 1,8 на 1,8 м, другая чуть просторней — 1,8 на 2,4 м. В комнатушках нет окон, только кровати с жестким матрасом. Камеры разделяет коридор метровой ширины, рассказывает портал Тонкости Туризма.

История острова началась в XI столетии, а его первыми обитателями были монахи. Вплоть до прошлого века тут скрывались пираты и контрабандисты, тюрьму же построили в 1856 году. Она была рассчитана на кратковременное заключение — максимум два дня. Если преступление требовало более сурового наказания, правонарушителя отправляли на крупный остров Гернси, расположенный неподалеку.

Одной из первых в тюрьму Сарка попала молодая служанка, укравшая у своего любовника карманный платок. Заключение было гуманным: перепуганной девушке позволили сидеть не в темной камере, а на пороге, где ее навещали местные жительницы: они вместе вязали и разговаривали, чтобы скрасить трехдневный срок.