Самое вкусное путешествие в 2021 году: определен главный гастрономический регион Европы

Им стала Словения. Страна получила это звание за свои гастрономические возможности и развитие экологичного подхода к жизни, сообщает портал Тонкости Туризма.

Кулинарные традиции Словении основаны на принципе “Из сада на стол”, то есть призывают употреблять натуральные продукты. Здесь налажены крепкие взаимоотношения между местными производителями и поварами. Кроме того, Совет по туризму страны начал развивать бренд “Словенская зеленая кухня”. Эта кулинарная программа является частью общей туристической концепции страны, провозглашающей экологичные путешествия.