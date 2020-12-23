Самое вкусное путешествие в 2021 году: определен главный гастрономический регион Европы
Международный институт гастрономии, культуры, искусств и туризма определил ведущий гастрономический регион Европы в 2021 году.
Международный институт гастрономии, культуры, искусств и туризма определил ведущий гастрономический регион Европы в 2021 году.
Им стала Словения. Страна получила это звание за свои гастрономические возможности и развитие экологичного подхода к жизни, сообщает портал Тонкости Туризма.
Кулинарные традиции Словении основаны на принципе “Из сада на стол”, то есть призывают употреблять натуральные продукты. Здесь налажены крепкие взаимоотношения между местными производителями и поварами. Кроме того, Совет по туризму страны начал развивать бренд “Словенская зеленая кухня”. Эта кулинарная программа является частью общей туристической концепции страны, провозглашающей экологичные путешествия.
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