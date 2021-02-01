Самоизоляция будет необязательна и для тех, кто привился не одобренными в Эстонии вакцинами

Руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп сказала ERR, что иностранцы должны показывать распечатку выданного после вакцинации сертификата.

“Там должны быть написаны на эстонском, русском или английском языках личные данные. Также должна быть указана информация, когда и от каких болезней человек вакцинировался, какая именно вакцина была использована, также данные того, кто делал укол, и номер партии вакцины”, — уточнила Сепп.

“Чтобы показать взаимную солидарность. Если мы будем признавать вакцины, которые используются в других государствах, то сможем надеяться, что и другие страны будут признавать наши вакцины”, — отметила Сепп, добавив, что самоизоляции смогут избежать и те иностранцы, кто привит вакцинами, которые пока не одобрило Европейское агентство лекарственных средств.