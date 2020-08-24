Самоизоляция по приезде в Эстонию: смотрите, прибыв из каких стран, нужно соблюдать карантин
С сегодняшнего дня самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 24 стран Европы.
С сегодняшнего дня самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 24 стран Европы.
С 24 августа при въезде в Эстонию двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Словении, Германии, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Сан-Марино.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.
МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Ситуация с коронавирусом в разных странах мира:
Напоминаем, что с 1 сентября по приезде из эпидемиологически неблагополучных стран самоизоляция может быть заменена тестированием на коронавирус, которое будет для жителей Эстонии бесплатным. Предполагается, что тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется государству в полмиллиона евро в месяц.
“Наша цель — не способствовать туристическим поездкам, а дать возможность тем, кто должен по рабочим делам съездить за границу, вернуться к работе. А также выявить болезнь как можно раньше и избежать возникновения скрытых очагов”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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