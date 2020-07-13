13.07.2020, 13:58
Самолет airBaltic столкнулся с птицей и срочно вернулся в Ригу
В понедельник утром по техническим причинам в Ригу был вынужден вернуться самолет авиакомпании airBaltic, совершавший рейс в Амстердам (BT617).
В понедельник утром по техническим причинам в Ригу был вынужден вернуться самолет авиакомпании airBaltic, совершавший рейс в Амстердам (BT617).
В пресс-центре авиакомпании пояснили, что вскоре после взлета самолет столкнулся с птицей. Согласно стандартным процедурам, Airbus A200-300 вернули обратно в аэропорт "Рига", где самолет прошел техпроверку.
Авиакомпания airBaltic приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.
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