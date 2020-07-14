Самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за найденного в туалете сообщения о бомбе на борту

Сразу же после сообщения пилотов самолет авиакомпании Ryanair перенаправили на находящуюся недалеко от лондонского аэропорта взлетную площадку. Сообщается, что 13 июля в 18:40 самолет экстренно посадили в сопровождении двух истребителей британских ВВС.

Причиной таких действий стала находка в туалете авиасудна: там обнаружили записку, где говорилось о наличии на борту самолета взрывчатого вещества.После приземления самолет сразу отбуксировали на отдаленную стоянку.

“Самолет приземлился хорошо, но отъехал на удаленную стоянку, где всех пассажиров сразу эвакуировали”, — рассказывает пресс-секретарь авиакомпании Ryanair.

Очевидцы засняли случившееся на видео и выложили в социальную сеть Twitter.

„Самолет и всех пассажиров проверяет полиция Соединенного королевства, которая решит, когда они могут отправиться в Дублин на запасном самолете”, — добавил пресс-секретарь.