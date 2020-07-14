14.07.2020, 10:55

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за найденного в туалете сообщения о бомбе на борту


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Самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за найденного в туалете сообщения о бомбе на борту
Foto: Siim Lõvi

Вчера пассажирский самолет, следовавший из польского Кракова в Дублин, был вынужден экстренно запросить посадку, так как во время полета в туалете воздушного судна было найдено письмо, где говорилось, что на борту заложена бомба.

Сразу же после сообщения пилотов самолет авиакомпании Ryanair перенаправили на находящуюся недалеко от лондонского аэропорта взлетную площадку. Сообщается, что 13 июля в 18:40 самолет экстренно посадили в сопровождении двух истребителей британских ВВС.

Причиной таких действий стала находка в туалете авиасудна: там обнаружили записку, где говорилось о наличии на борту самолета взрывчатого вещества.После приземления самолет сразу отбуксировали на отдаленную стоянку.

“Самолет приземлился хорошо, но отъехал на удаленную стоянку, где всех пассажиров сразу эвакуировали”, — рассказывает пресс-секретарь авиакомпании Ryanair.

Очевидцы засняли случившееся на видео и выложили в социальную сеть Twitter.

„Самолет и всех пассажиров проверяет полиция Соединенного королевства, которая решит, когда они могут отправиться в Дублин на запасном самолете”, — добавил пресс-секретарь.

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