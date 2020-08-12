Самолет SAS приземлился в аэропорту Осло через 1 минуту после введения карантина(2)
6 августа правительство Норвегии объявило, что начиная с полуночи 7 августа все, кто прибывает в Норвегию из Франции, Швейцарии, Монако или Чехии, должны в обязательном порядке соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней. Согласно графику рейсов, самолет авиакомпании SAS, следовавший по маршруту Ницца-Осло, должен был прибыть в столицу Норвегии 07.08 в 00:10. Пилот до последнего пытался сделать все возможное, чтобы опередить график, приземлиться раньше запланированного времени и избежать требования изоляции для 158 пассажиров, пишет Trip.ee.
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