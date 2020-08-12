12.08.2020, 10:16

Самолет SAS приземлился в аэропорту Осло через 1 минуту после введения карантина

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Самолет SAS приземлился в аэропорту Осло через 1 минуту после введения карантина
Scanpix, TT News Agency

6 августа правительство Норвегии объявило, что начиная с полуночи 7 августа все, кто прибывает в Норвегию из Франции, Швейцарии, Монако или Чехии, должны в обязательном порядке соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней. Согласно графику рейсов, самолет авиакомпании SAS, следовавший по маршруту Ницца-Осло, должен был прибыть в столицу Норвегии 07.08 в 00:10. Пилот до последнего пытался сделать все возможное, чтобы опередить график, приземлиться раньше запланированного времени и избежать требования изоляции для 158 пассажиров, пишет Trip.ee.

Когда самолет приземлился в аэропорту Осло, диспетчерские службы зафиксировали время прибытия - ровно 00:00. Пассажиры громко аплодировали, радуясь, что они успели прилететь до того момента, когда вводится правило соблюдения самоизоляции.

Но согласно специализированному сайту FlightRadar24, самолет SAS Boeing 737 приземлился на взлетно-посадочной полосе Осло в 00:01. Эта одна минута означала для 158 пассажиров и членов экипажа обязательную самоизоляцию дома в течение ближайших 10 дней.

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Работникам аэропорта, министерства здравоохранения и погранохране потребовалось несколько часов, чтобы обсудить, что делать с таким случаем. В конечном итоге все же было решено, что опоздание даже на 1 минуту не является поводом отменять введенное требование.

“Переход в красную зону был объявлен с полуночи. Если даже самолет сел ровно в полночь или минутой позже, пассажиры должны будут оставаться в карантине”, — пояснила Элизабет Йохансен, представитель норвежского министерства здравоохранения. По ее словам, прибывшие могут проходить карантин дома и не обязаны оставаться в гостинице в аэропорту.

В Норвегии самоизоляцию надо соблюдать тем, кто прибывает из стран, где за последние 14 дней было зафиксировано 20 заразившихся на 100 000 жителей. По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в самой Норвегии индекс заражения также увеличился за последнее время и составляет в настоящий момент 7 фиксированных случаев заражения на 100 000 человек.

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