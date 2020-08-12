Самолет SAS приземлился в аэропорту Осло через 1 минуту после введения карантина

Когда самолет приземлился в аэропорту Осло, диспетчерские службы зафиксировали время прибытия - ровно 00:00. Пассажиры громко аплодировали, радуясь, что они успели прилететь до того момента, когда вводится правило соблюдения самоизоляции.

Но согласно специализированному сайту FlightRadar24, самолет SAS Boeing 737 приземлился на взлетно-посадочной полосе Осло в 00:01. Эта одна минута означала для 158 пассажиров и членов экипажа обязательную самоизоляцию дома в течение ближайших 10 дней.

Работникам аэропорта, министерства здравоохранения и погранохране потребовалось несколько часов, чтобы обсудить, что делать с таким случаем. В конечном итоге все же было решено, что опоздание даже на 1 минуту не является поводом отменять введенное требование.

“Переход в красную зону был объявлен с полуночи. Если даже самолет сел ровно в полночь или минутой позже, пассажиры должны будут оставаться в карантине”, — пояснила Элизабет Йохансен, представитель норвежского министерства здравоохранения. По ее словам, прибывшие могут проходить карантин дома и не обязаны оставаться в гостинице в аэропорту.