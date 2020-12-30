30.12.2020, 10:00

Самый большой айсберг в мире раскололся на части


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Самый большой айсберг в мире раскололся на части
Photo by Derek Oyen on Unsplash

Европейское космическое агентство сообщило, что самый большой в мире айсберг недавно раскололся на две части. Теперь ученые следят за дрейфом ледяных глыб.

Айсберг A-68a откололся от ледника в Антарктиде в 2017 году. С тех пор он двигался на север. Почему айсберг раскололся сейчас, до конца непонятно. Исследователи предполагают, что он зацепил дно океана возле береговой линии Южной Георгии, пишет портал 34travel.me.

В Европейском космическом агентстве уверены, что это начало конца A-68a. Но его разрушение может длиться годами.

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