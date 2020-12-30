30.12.2020, 10:00
Самый большой айсберг в мире раскололся на части
Европейское космическое агентство сообщило, что самый большой в мире айсберг недавно раскололся на две части. Теперь ученые следят за дрейфом ледяных глыб.
Европейское космическое агентство сообщило, что самый большой в мире айсберг недавно раскололся на две части. Теперь ученые следят за дрейфом ледяных глыб.
Айсберг A-68a откололся от ледника в Антарктиде в 2017 году. С тех пор он двигался на север. Почему айсберг раскололся сейчас, до конца непонятно. Исследователи предполагают, что он зацепил дно океана возле береговой линии Южной Георгии, пишет портал 34travel.me.
В Европейском космическом агентстве уверены, что это начало конца A-68a. Но его разрушение может длиться годами.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Что означает эхо в телефонных разговорах
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
"Умирают не от COVID": вирусолог объяснил, почему гибнут люди