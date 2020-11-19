Самыми дорогими городами мира стали Гонконг, Париж и Цюрих

Париж и Цюрих вытеснили с первого места Сингапур и Осаку, поднявшись с пятого места, которое они делили ранее.

Отмечается, что цены в Сингапуре упали на фоне оттока иностранной рабочей силы из-за пандемии. Население Сингапура сократилось впервые с 2003 года, что привело к снижению спроса и дефляции.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Тегеране, что объясняется санкциями США, повлиявшими на поставки товаров. В результате иранская столица переместилась на 79-е со 106-го места рейтинга.

Индекс, отслеживающий изменение стоимости жизни, больше всего снизился в бразильских Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которые опустились на 23 строчки в рейтинге — на 119-е место. EIU связывает это с ослаблением национальной валюты и ростом уровня бедности.

Согласно докладу EIU, стоимость жизни снизилась по сравнению с прошлым годом в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы, в то время как жить в западноевропейских городах стало дороже, что, в частности, связано с укреплением евро относительно доллара США.