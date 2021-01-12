Саудовская Аравия построит необычный супергород без автомобилей на миллион человек

The Line длиной 170 километров представляет собой тесно взаимосвязанную коммуникационную среду будущего посреди природы — без автодорог и машин и с пятиминутной пешей доступностью всей повседневной инфраструктуры. "Хребтом" системы станет подземный сверхскоростной транспорт, который должен обеспечить перевозку из конца в конец города за 20 минут.

К 2030 году число жителей города должно составить 1 млн человек, для которых планируется создать 380 тысяч рабочих мест. По словам наследного принца, на создание инфраструктуры потратят гигантскую сумму $100–200 млрд.

Инициатива является частью национального проекта футуристического города Neom, отражающего Saudi Vision 2030 — многомиллиардную программу диверсификации и реформирования саудовской экономики с целью снижения ее зависимости от продаж энергоносителей, преимущественно нефти, к 2030 году.