Сегодня в свой первый рейс из Таллинна в Варшаву отправится автобус Flixbus

Как стало недавно известно, популярный среди путешественников немецкий международный автобусный перевозчик FlixBus решил расширить сферу своей деятельности и вышел на рынок стран Балтии.

По словам представителей компании, долгосрочная стратегия FlixBus заключается в налаживании регулярного автобусного сообщения между городами Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, новые международные маршруты свяжут страны Балтии с Польшей и Германией.

И вот сегодня из Таллинна в Варшаву отправятся первые эстонские клиенты FlixBus. В первые дни открытия продаж стоимость билетов была всего 4.99 евро.