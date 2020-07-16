Сегодня в свой первый рейс из Таллинна в Варшаву отправится автобус Flixbus
Сегодня, 16 июля, в 15:00 в свой первый рейс из Таллинна в столицу Польши отправиться автобус Flixbus.
Сегодня, 16 июля, в 15:00 в свой первый рейс из Таллинна в столицу Польши отправиться автобус Flixbus.
Как стало недавно известно, популярный среди путешественников немецкий международный автобусный перевозчик FlixBus решил расширить сферу своей деятельности и вышел на рынок стран Балтии.
По словам представителей компании, долгосрочная стратегия FlixBus заключается в налаживании регулярного автобусного сообщения между городами Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, новые международные маршруты свяжут страны Балтии с Польшей и Германией.
И вот сегодня из Таллинна в Варшаву отправятся первые эстонские клиенты FlixBus. В первые дни открытия продаж стоимость билетов была всего 4.99 евро.
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