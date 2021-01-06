Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

В Великобритании — свыше 1,5 млн км подземных инженерных сетей (водопровод, канализация, газ, электричество) плюс, по некоторым оценкам, 4 млн км телефонных линий.
По словам Стефани Брикер из “Проекта Айсберг”, один из самых серьезных камней преткновения в этой работе — это то, что не существует единого, центрального места, где собраны все данные по британскому подземелью. “Всё — в разных местах, и ответственные — разные люди”, — подчеркивает она.
Хотя поначалу Британская геологическая служба планировала сосредоточиться на объектах и коммуникациях общего пользования — водопроводных, газовых, электрических сетях и так далее, — есть культурные и исторические аспекты, которые также не исследованы.
“Мы сделали заявку на [государственное] финансирование, чтобы начать составлять карту подземных сооружений в Ноттингеме и Эдинбурге, двух других больших городах с богатой историей всего подземного, — говорит она. — И мы хотим исследовать не только сами физические объекты, но и их общественное значение”.
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