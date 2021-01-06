Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

В 2017 году британское Управление регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество обнародовало свежие данные из земельного кадастра, из которых следует, что под Лондоном пролегает подземная сеть коммуникаций общей длиной в 4 млн км, причем многие из тоннелей секретно построены почтовой службой, телекоммуникационной компанией British Telecom и министерством обороны.

Таинственная система тоннелей и сотен подземных помещений времен холодной войны на протяжении десятилетий вызывает интерес у публики. Однако до последнего времени власти обходили молчанием этот вопрос, что само по себе вызывало подозрение.

Многие подземные сооружения принадлежат министерству обороны — впрочем, это никогда официально не признавалось.

Интригующим откровением стало то, что у Генерального почтмейстера Соединенного Королевства есть секретный тоннель прямо под домом номер 57 на улице Уайтхолл, которую иначе как правительственной никто не называет.