Секретные подземные тоннели под Лондоном. Куда они ведут и для кого проложены?

Хотя Шрабсоулу удалось получить доступ лишь к части подземных тоннелей, для него совершенно очевидно, что вся сеть — намного обширнее.

“Те коридоры, где мы были, безусловно, заброшены, однако там работало освещение, так что они до определенной степени поддерживаются в порядке”.

“Конечно, со стен капала вода, повсюду была ржавчина, но я подозреваю, что тоннели, проложенные на более глубоком уровне, используются. Иначе чем объяснить, что проход к ним заложен кирпичом?”

Марк Овенден, писатель, телеведущий и автор вышедшей в сентябре книги Underground Cities: Mapping the tunnels, transits and networks underneath our feet (“Подземные города. Наносим на карту тоннели, переходы и сети, пролегающие у нас под ногами”), пишет, что Лондон “скрывает под своими улицами одну из самых замысловатых и активно используемых в мире систем коридоров, шахт и тоннелей”.