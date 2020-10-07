Семь мест в Эстонии признаны одними из самых экологически устойчивых туристических направлений мира

По словам директора по туризму EAS Лийны Марии Лепик, для Эстонии важно быть представленной на карте мирового туризма в качестве зеленого направления и использовать для этого все возможности международного развития и маркетинга.

Чтобы попасть в ТОП-100 самых экологически устойчивых туристических мест на планете, объекты (города, парки, острова и т.д.) должны были представить на конкурс рассказ о своей истории успеха, которая могла бы послужить примером для других, а также описать ситуацию в 30 сферах, связанных с устойчивым развитием экологического туризма.

В ТОП-100, например, вошли 2 финских объекта — деревня Фискарс и община Посио, черногорский город Тиват, озеро Блед, долина реки Соча и Любляна в Словении, регион Пафоса на Кипре, Азорские острова в Португалии и многие другие. С полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.