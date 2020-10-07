07.10.2020, 14:48

Семь мест в Эстонии признаны одними из самых экологически устойчивых туристических направлений мира


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Haapsalu
HaapsaluFoto: Shutterstock

Сегодня международная организация Green Destinations представила рейтинг самых экологически устойчивых туристических направлений по всему миру. В ТОП-100 вошли эстонские Хийумаа, Сааремаа, Лахемаа, Ярвамаа, Тарту, Пярну и Раквере.

По словам директора по туризму EAS Лийны Марии Лепик, для Эстонии важно быть представленной на карте мирового туризма в качестве зеленого направления и использовать для этого все возможности международного развития и маркетинга.

Чтобы попасть в ТОП-100 самых экологически устойчивых туристических мест на планете, объекты (города, парки, острова и т.д.) должны были представить на конкурс рассказ о своей истории успеха, которая могла бы послужить примером для других, а также описать ситуацию в 30 сферах, связанных с устойчивым развитием экологического туризма.

В ТОП-100, например, вошли 2 финских объекта — деревня Фискарс и община Посио, черногорский город Тиват, озеро Блед, долина реки Соча и Любляна в Словении, регион Пафоса на Кипре, Азорские острова в Португалии и многие другие. С полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Так, наш Тарту представил на конкурс программу популяризации передвижения на велосипедах и внедрения автобусов с использованием CNG. Целью проекта является снижение вреда от автомобилей, уменьшение шума и загрязнения воздуха в центре города. Согласно Тартускому стратегическому плану действий, к 2040 году доля автомобильных поездок должна снизиться до 25 процентов от общего объема движения на дорогах.

Пярну представил на конкурсе историю открытия заповедника прибрежных лугов. Охраняемая территория Natura2000 со строгими правилами посещения поначалу ограничивала возможности отдыхающих. Со временем было найдено подходящее решение, чтобы совместить полезное с приятным: было решено познакомить посетителей с заповедной территорией, призывая ценить природное богатство этих мест, но в то же время предоставить возможности для отдыха. Теперь все первоначальные ограничения превращены в большой плюс для развития территории с точки зрения туризма: сегодня здесь проложена природная тропа, установлены смотровые башни, с которых можно рассмотреть не только все красоты прибрежных лугов, но и городских коров, пасущихся в заповеднике.

Остров Хийумаа участвовал в конкурсе с программой возрождения местного диалекта (от написания учебников до публикации “Мамма-рассказов”), а также с проектом восстановления на острове популяции европейской норки.

Историей успеха Сааремаа стал музыкальный фестиваль “I Land Sound”, во время которого отказались от использования пластиковой посуды ради сохранения природы.

Регион Лахемаа представил на конкурс программу проведения в Эстонии Европейского дня охраняемых территорий: общенациональное мероприятие с нулевым бюджетом и коротким временем подготовки было организовано в сотрудничестве с разными компаниями.

Проект Ярвамаа заключался в превращении центральной площади Пайде из транспортной развязки и автостоянки в популярное городское пространство для встреч, общения и массовых мероприятий. В 2017 году по инициативе волонтеров был начат эксперимент по перепланировке города, в ходе которого движение транспорта было перенаправлено в объезд центра. Кроме того, при помощи архитекторов были спроектированы волейбольная площадка и зоны отдыха, а на центральной площади стали проводить культурные мероприятия.

Раквере участвовал в конкурсе с программой повышения энергоэффективности многоквартирных домов в центре города, в результате чего, помимо экономии средств жителей 52 многоквартирных домов, большая часть населенного пункта приобрела новый облик и стала более привлекательной для туристов.

Стоит учитывать, что представленный ТОП-100 — это только первый этап конкурса. К весне будущего года эксперты еще раз проанализируют все программы и проекты по 70 критериям, и в мае 2021 года выберут самых-самых.

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