Сертификат о вакцинации — обязательное условие для въезда в ЕС?

В Евросоюзе договорились ввести единый сертификат о вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконференции глав государств и правительств ЕС. Deutsche Welle рассказывает, что известно об этих сертификатах, для чего их будут использовать и нужно ли будет подтверждение о вакцинации для того, чтобы приехать в Евросоюз, например, из России или Беларуси.

Паспорт вакцинированного — условие для туризма?

Ввести единый для всего ЕС сертификат о вакцинации предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его правительство уже разработало форму такого документа. “Хотя мы не будем делать вакцинацию обязательной и не будем делать ее условием для поездок”, — написал Мицотакис в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Разработку стандартизованного документа о полученной прививке от ковида он назвал “неотложной” задачей.