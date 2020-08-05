05.08.2020, 11:15
Сервис Booking.com сократит около 4000 сотрудников
Сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com сократит до 25% сотрудников по всему миру — это около 4000 человек, сообщает VC.ru со ссылкой на Bloomberg.
Сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com сократит до 25% сотрудников по всему миру — это около 4000 человек, сообщает VC.ru со ссылкой на Bloomberg.
Об этом во время видеоконференции работникам сообщил гендиректор компании Гленн Фогель, передаёт издание. По его словам, пандемия сильно ударила по турбизнесу, последние пять месяцев — это “крупнейший социально-экономический кризис в нашей жизни”.
Всего в Booking.com работает около 17500 человек.
На фоне пандемии штат сокращают и другие сервисы бронирований: Airbnb уволила 25% штата — 1900 человек, TripAdvisor тоже сократил часть сотрудников, утверждает Bloomberg.
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