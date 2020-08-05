Сервис Booking.com сократит около 4000 сотрудников

Об этом во время видеоконференции работникам сообщил гендиректор компании Гленн Фогель, передаёт издание. По его словам, пандемия сильно ударила по турбизнесу, последние пять месяцев — это “крупнейший социально-экономический кризис в нашей жизни”.

Всего в Booking.com работает около 17500 человек.

На фоне пандемии штат сокращают и другие сервисы бронирований: Airbnb уволила 25% штата — 1900 человек, TripAdvisor тоже сократил часть сотрудников, утверждает Bloomberg.