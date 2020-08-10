Шестеро туристов из Франции убиты во время путешествия по Африке

Согласно публикациям, прибывшие на мотоциклах вооруженные люди расстреляли французов и двух нигерцев — гида и шофера, — поехавших на экскурсию в заповедник жирафов. Это подтвердило министерство иностранных дел Франции, уточнив, что продолжает проверку.

По данным местной прессы, на которую ссылается канал RFI, большинство погибших были застрелены, а сделавшая попытку убежать женщина погибла в результате ножевого ранения. Нападавшие также подожгли машину туристов, а затем скрылись в направлении границы с Буркина-Фасо.

На сайте МИД Франции район Куре классифицирован как “оранжевая зона”, то есть “нерекомендуемая для посещений, кроме случаев крайней необходимости”. Значительная же часть страны расценивается как “красная зона” — “настоятельно нерекомендуемая”.