Шри-Ланка планирует открыть границы для иностранных туристов уже в январе 2021 года

Правительство пока обсуждает точную дату открытия, но правила въезда для туристов уже опубликовали. Так, те, кто соберется на Шри-Ланку, должны будут оформить онлайн-визу, сдать тест на COVID-19 за 72 часа до отправления, еще один — по прибытии, следующий — на 7-й день пребывания. Проходить карантин придется только тем иностранцам, у которых окажется положительный результат, сообщает портал 34travel.me.

Приезжать на Шри-Ланку можно будет минимум на 14 дней. На это время придется забронировать один из сертифицированных отелей (не для карантина, а для безопасности). О визах на Шри-Ланку подробнее можно узнать ЗДЕСЬ.

Рейсы будут выполнять в Международный аэропорт Бандаранаике и Международный аэропорт Маттала Раджапакса. Их планируют возобновить сразу после открытия границ.