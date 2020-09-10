10.09.2020, 12:41

Шторм надвигается: на лобовое стекло рейсового автобуса, следовавшего из Риги в Таллинн, упало дерево

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Шторм надвигается: на лобовое стекло рейсового автобуса, следовавшего из Риги в Таллинн, упало дерево
Erakogu

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сегодня в семь часов утра с автовокзала Риги в Таллинн выехал автобус компании Lux Express. По дороге на лобовое окно рейсового автобуса из-за разразившегося шторма упало дерево.

“Никто не пострадал, и повреждения не помешали автобусу продолжить поездку в сторону Таллинна”, — сказал Янно Ритсберг, исполнительный директор Lux Express. “Мы отправили навстречу запасной автобус, который опаздывает в Таллинн примерно на 40 минут”.

По словам очевидца, сообщившего Delfi про аварию, в результате падения дерева у автобуса повреждена крыша. Очевидец также рассказал, что на трассе, ведущей из Риги в Таллинн, много поваленных деревьев.

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