Шторм надвигается: на лобовое стекло рейсового автобуса, следовавшего из Риги в Таллинн, упало дерево(1)
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Сегодня в семь часов утра с автовокзала Риги в Таллинн выехал автобус компании Lux Express. По дороге на лобовое окно рейсового автобуса из-за разразившегося шторма упало дерево.
“Никто не пострадал, и повреждения не помешали автобусу продолжить поездку в сторону Таллинна”, — сказал Янно Ритсберг, исполнительный директор Lux Express. “Мы отправили навстречу запасной автобус, который опаздывает в Таллинн примерно на 40 минут”.
По словам очевидца, сообщившего Delfi про аварию, в результате падения дерева у автобуса повреждена крыша. Очевидец также рассказал, что на трассе, ведущей из Риги в Таллинн, много поваленных деревьев.
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