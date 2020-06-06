Швейцария с 15 июня откроет границы для всех стран ЕС
Власти Швейцарии намерены открыть свои границы для всех стран Евросоюза 15 июня.
Власти Швейцарии намерены открыть свои границы для всех стран Евросоюза 15 июня.
В швейцарском правительстве указали, что приняли такое решение после того, как изучили сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Европе.
Изначально Швейцария планировала открыть с 15 июня границы с Австрией, Германией и Францией, а затем для всех остальных стран членов ЕС — с 6 июля.
Согласно решению правительства страны, ограничения на въезд в Швейцарию будут сняты с 15 июня для стран-членов ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.
С 6 июня Швейцария перейдет к последнему этапу снятия ограничений, будет возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий.
Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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