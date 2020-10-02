02.10.2020, 11:00
Швейцария снимает карантинные ограничения
В Швейцарии с 1 октября сняли ограничения на проведения массовых мероприятий. Теперь концерты, спектакли, соревнования и другие мероприятия смогут собирать больше тысячи человек.
В Швейцарии с 1 октября сняли ограничения на проведения массовых мероприятий. Теперь концерты, спектакли, соревнования и другие мероприятия смогут собирать больше тысячи человек.
Организаторы обязательно должны соблюдать санитарно-гигиенические правила. Проводить массовые мероприятия можно будет только с разрешения властей. Последние, к тому же, имеют право вводить дополнительные требования, сообщает портал 34travel.me.
Швейцария – одна из немногих европейских стран, которая вводила мягкие ограничения во время пандемии. За все время в стране зафиксировано 53 тысячи случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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