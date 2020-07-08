08.07.2020, 11:45
Ситуация накаляется: в Испании снова закрывают пляжи
Курорты Испании снова закрывают пляжи – держать дистанцию с таким количеством людей оказалось невозможным.
Курорты Испании снова закрывают пляжи – держать дистанцию с таким количеством людей оказалось невозможным.
Испания открыла границы для резидентов стран Евросоюза с 21 июня, а с 1 июля начала частично принимать иностранцев из третьих стран. Многие пляжи курортных городов заполнились настолько, что стало невозможным соблюдать социальную дистанцию. Отсюда – увеличение количества заболевших, пишет портал 34travel.me со ссылкой на Daily Mail.
Под временный запрет попали около 50 пляжей. Власти Испании планируют постепенно возобновить их работу, как только ситуация с распространением коронавируса будет под контролем.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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