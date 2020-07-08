Ситуация накаляется: в Испании снова закрывают пляжи

Испания открыла границы для резидентов стран Евросоюза с 21 июня, а с 1 июля начала частично принимать иностранцев из третьих стран. Многие пляжи курортных городов заполнились настолько, что стало невозможным соблюдать социальную дистанцию. Отсюда – увеличение количества заболевших, пишет портал 34travel.me со ссылкой на Daily Mail.

Под временный запрет попали около 50 пляжей. Власти Испании планируют постепенно возобновить их работу, как только ситуация с распространением коронавируса будет под контролем.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!