Скандал в Катаре: пассажирок раздели догола и обследовали. Австралия требует объяснений(6)
2 октября всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования. Администрация аэропорта пыталась таким образом найти только что родившую женщину, поскольку в одном из туалетов был найден брошенный новорожденный младенец. Австралийские власти назвали действия администрации аэропорта "Хамад" в Дохе "неслыханнами и оскорбительными".
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