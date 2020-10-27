Скандал в Катаре: пассажирок раздели догола и обследовали. Австралия требует объяснений

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.

Ребенок жив и находится в безопасности, кто его оставил в аэропорту, по-прежнему неизвестно.

Медосмотр на летном поле

На территории Австралии пассажиры рейса должны были уйти в 14-дневную изоляцию, после окончания которой две пассажирки рассказали о своих злоключениях в интервью Австралийской вещательной корпорации (АВС). После их заявлений разразился скандал.

Еще одна пассажирка, Ким Миллс, сообщила британскому изданию Guardian, что ее отвели на неосвещенную автостоянку рядом с летным полем, где стояли три кареты скорой помощи, в которых и проводился медосмотр.

По словам Миллс, ее освободили от этой процедуры, вероятно, потому, что ей за 60. Тем не менее, рассказывает женщина, было крайне неприятно, а больше всего Миллс возмутило то, что ни ей, ни другим не объяснили, что происходит.