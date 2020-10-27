Скандал в Катаре: пассажирок раздели догола и обследовали. Австралия требует объяснений(1)
2 октября всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования. Администрация аэропорта пыталась таким образом найти только что родившую женщину, поскольку в одном из туалетов был найден брошенный новорожденный младенец. Австралийские власти назвали действия администрации аэропорта "Хамад" в Дохе "неслыханнами и оскорбительными".
Обнародованы результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Похоронили в свадебном платье: трагедия гимнастки Оксаны Костиной