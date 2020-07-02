02.07.2020, 12:00

Сколько пассажиров готовы выкупить соседнее место в автобусе, когда откроется граница с Россией?

 (13)
EST
Сколько пассажиров готовы выкупить соседнее место в автобусе, когда откроется граница с Россией?
Foto: Kretel Kuusk

Только 4% петербургских туристов при автобусных поездках в Прибалтику и Финляндию готовы выкупать соседнее кресло из соображений безопасности для здоровья. Такие данные получило российское представительство Lux Express Group в ходе опроса своих клиентов.

34% путешественников из Петербурга после возобновления международного автобусного сообщения не будут смущать соседи. А 28% участников опроса ответили, что перед ними такая проблема не стоит, так как в Прибалтику и Финляндию на автобусах они не путешествуют в одиночку.

26% туристов вместо того, чтобы выкупить соседнее сиденье, будут надеяться на свободную пару кресел в салоне, куда можно пересесть, если рядом оказался сосед.

Остальные 8% опрошенных заявили, что в первое время после открытия границ России с ЕС они будут путешествовать в соседние страны на машине.

Lux Express с момента возобновления в мае автобусного сообщения между странами Прибалтики уже предлагает пассажирам возможность выкупа соседнего места за половину стоимости. Пока этой опцией пользуется около 2% путешественников. Самое большое количество из них (по убыванию) — из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Читайте также:

"В предварительной продаже билетов на российские линии мы также решили ввести опцию покупки соседнего места со скидкой. Некоторые туристы, планирующие свои поездки на осень, уже ей воспользовались. В основном, это те путешественники, которые поедут из Петербурга в Хельсинки, — отмечает генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — В Прибалтике наша компания в течение месяца после возобновления автобусного сообщения не продавала билеты на первые четыре места в салоне, чтобы соблюдать дистанцию с водителями. Такое правило мы планируем внедрить и в России".

В каждой из прибалтийских стран в первый месяц после открытия границ действовали свои правила размещения пассажиров. В Литве до недавнего времени надо было рассаживать путешественников в шахматном порядке, в Латвии действовала рекомендация по возможности размещать через одного, а в Эстонии таких требований не было.

Читайте также: