Сколько пассажиров готовы выкупить соседнее место в автобусе, когда откроется граница с Россией?

34% путешественников из Петербурга после возобновления международного автобусного сообщения не будут смущать соседи. А 28% участников опроса ответили, что перед ними такая проблема не стоит, так как в Прибалтику и Финляндию на автобусах они не путешествуют в одиночку.

26% туристов вместо того, чтобы выкупить соседнее сиденье, будут надеяться на свободную пару кресел в салоне, куда можно пересесть, если рядом оказался сосед.

Остальные 8% опрошенных заявили, что в первое время после открытия границ России с ЕС они будут путешествовать в соседние страны на машине.

Lux Express с момента возобновления в мае автобусного сообщения между странами Прибалтики уже предлагает пассажирам возможность выкупа соседнего места за половину стоимости. Пока этой опцией пользуется около 2% путешественников. Самое большое количество из них (по убыванию) — из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.