Сколько продлятся ограничения на поездки в Финляндию и можно ли сдать тест на COVID-19 по прибытии в Хельсинки?

Как и на каких условиях люди, имеющие трудовой договор и постоянное место жительства в Финляндии, могут поехать из Эстонии в Финляндию?

Такие вопросы следуют направлять непосредственно в Департамент пограничной охраны Финляндии, который является ответственным органом в данном случае. Если у вас гражданство Финляндии или есть вид на жительство в этой стране, то вы можете поехать в Финляндию. Более подробная информация доступна на сайте Пограничной службы.

До какого срока действуют ограничения и может ли правительство Финляндии продлить их?

Ограничения действуют до 25 февраля 2021 года. Да, правительство Финляндии может их продлить.

Можно ли эстонским работникам, которые решили остаться в Финляндии, но не имеют там постоянного места жительства или трудового договора, сдать там тест на коронавирус? Если да, то каким образом?