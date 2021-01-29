29.01.2021, 16:09

Сколько продлятся ограничения на поездки в Финляндию и можно ли сдать тест на COVID-19 по прибытии в Хельсинки?


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Tallink Megastari saabumine
Tallink Megastari saabumineFoto: Tallink

На самые популярные вопросы, связанные с введенными правительством Финляндии ограничениями на поездки, отвечает пресс-секретарь посольства Финляндии Санна-Леэна Имманен.

Как и на каких условиях люди, имеющие трудовой договор и постоянное место жительства в Финляндии, могут поехать из Эстонии в Финляндию?

Такие вопросы следуют направлять непосредственно в Департамент пограничной охраны Финляндии, который является ответственным органом в данном случае. Если у вас гражданство Финляндии или есть вид на жительство в этой стране, то вы можете поехать в Финляндию. Более подробная информация доступна на сайте Пограничной службы.

До какого срока действуют ограничения и может ли правительство Финляндии продлить их?

Ограничения действуют до 25 февраля 2021 года. Да, правительство Финляндии может их продлить.

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Можно ли эстонским работникам, которые решили остаться в Финляндии, но не имеют там постоянного места жительства или трудового договора, сдать там тест на коронавирус? Если да, то каким образом?

В аэропортах, портах и ​​на сухопутных границах есть пункты консультирования по вопросам здоровья. Там вы можете узнать, где находится ближайший центр тестирования. Вы можете пройти тестирование в аэропорту, в поликлинике вашего муниципалитета или в частной клинике. Если вашим постоянным местом жительства не является Финляндия, то можно обратиться в местный медицинский центр или позвонить по региональному телефону доверия Департамента здравоохранения Хельсинки и Уусимаа 116 117. Сдать тест можно и в частной клинике, но в этом случае он будет платным. Находясь в Финляндии, вы можете также воспользоваться советами и рекомендациями сайта Omaolo.fi, где можно найти всю необходимую информацию по поводу коронавируса.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно пересечения границы, Посольство Финляндии рекомендует напрямую связаться с Пограничной службой Финляндии.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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