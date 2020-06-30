Сколько в мире Бранденбургских ворот?
Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно ошибаетесь.
Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно ошибаетесь.
Как выглядят знаменитые на весь мир Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) в Берлине, наверное, знает каждый. Знаковая немецкая достопримечательность, символ воссоединения Германии в особом представлении не нуждается. Но эти фотографии сделаны где-то в других местах.
Бранденбургские ворота находятся и в столице федеральной земли Бранденбург — Потсдаме. Возведены они были даже раньше берлинских — в начале 1770-х годов по распоряжению прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große). В конце Семилетней войны (1756-1763) этот монарх приказал снести старые городские ворота и построить новую триумфальную арку по случаю победы.
Еще одни Бранденбургские ворота (они же — Ново-Бранденбургские) есть в небольшом городе Альтентрептов в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Эти ворота — еще более древние. Они были возведены в готическом стиле во время строительства здешней городской стены в середине XV века. Долгое время вплоть до 1929 года в них размещалась небольшая тюрьма.
Бранденбургские ворота также есть в российском Калининграде.Первые ворота на этом месте были построены в тогдашнем восточно-прусском городе Кёнигсберге в середине XVII века. Они были деревянными. Примерно через сто лет здесь возвели кирпичные ворота, которые в середине XIX века перестроили в неоготическом стиле. Они дошли до наших дней, отреставрированы и находятся под охраной как архитектурный памятник.
Свои Бранденбургские ворота также были в баварском городе Байройте и бранденбургском городе Лауххаммере, но они не сохранились.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Зачем ставить стакан с солью в микроволновку
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
В Кремле высказались о ДТП с бульдозером в Норильске
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров