Сколько в мире Бранденбургских ворот?

Как выглядят знаменитые на весь мир Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) в Берлине, наверное, знает каждый. Знаковая немецкая достопримечательность, символ воссоединения Германии в особом представлении не нуждается. Но эти фотографии сделаны где-то в других местах.

Бранденбургские ворота находятся и в столице федеральной земли Бранденбург — Потсдаме. Возведены они были даже раньше берлинских — в начале 1770-х годов по распоряжению прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große). В конце Семилетней войны (1756-1763) этот монарх приказал снести старые городские ворота и построить новую триумфальную арку по случаю победы.

Еще одни Бранденбургские ворота (они же — Ново-Бранденбургские) есть в небольшом городе Альтентрептов в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Эти ворота — еще более древние. Они были возведены в готическом стиле во время строительства здешней городской стены в середине XV века. Долгое время вплоть до 1929 года в них размещалась небольшая тюрьма.