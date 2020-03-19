19.03.2020, 10:59

Следить за распространением коронавируса в мире можно на онлайн-карте


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Следить за распространением коронавируса в мире можно на онлайн-карте
ekraani kuvatõmmis https://yandex.ru/web-maps

Интернет-портал “Яндекс” запустил интерактивную онлайн-карту распространения коронавируса COVID-19 по всем континентам. На сегодня он охватил уже 163 страны, заставив многие правительства прибегнуть к исключительным мерам защиты. Карта демонстрирует детальную картину распространения вируса по всем странам и отдельным регионам России.

Янд


Цифры обновляются в режиме реального времени, числа в кружках на карте показывают количество зараженных в той или иной стране. При наведении на них курсора появляется дополнительная информация о количестве выздоровевших и умерших. Посмотреть карту можно ЗДЕСЬ.

Еще один полезный информационный ресурс — интерактивный коронавирус-монитор. Кроме карты с информацией о зараженных, выздоровевших и умерших, здесь приводятся диаграммы с мировой динамикой изменения количества зараженных, выздоровевших и умерших, начиная с момента обнаружения коронавируса.

Источник: Тонкости Туризма

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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