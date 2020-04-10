Следы мамонтов в Эстонии: как одна умная эстонская школьница помогла определить возраст древних находок

Останки мамонтов встречаются в Эстонии крайне редко — за последние 150 лет было найдено чуть более 20 фрагментов костей, бивней или коренных зубов. Но 2019 эстонские ученые считают очень удачным годом, так как в течение нескольких месяцев были найдены два бивня и один зуб мамонтов.

В июле прошлого года в музей естественной истории Тартуского университета зашла одна женщина и сразу же направилась к кассе. Но вместо покупки музейного билета она выложила на стол странный треугольный предмет желтоватого цвета. “Скажите, пожалуйста, это может быть зубом мамонта?“ — спросила она.

Сотрудник музея, стоявший за кассой, не знал, что и ответить на такой странный вопрос. Он позвал главную хранительницу музейных фондов Маре Исакар, которая сразу же подтвердила, что это действительно коренной зуб мамонта. Оказалось, что женщина, которая принесла находку в музей, нашла этот зуб в песчаном карьере Витипалу в Тартумаа, гуляя там с собакой.