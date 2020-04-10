Следы мамонтов в Эстонии: как одна умная эстонская школьница помогла определить возраст древних находок

В прошлом году в эстонских карьерах были найдены два бивня и один зуб мамонтов. Благодаря исследовательской работе ученицы Таллиннской Реальной школы стало ясно, к какому времени относятся эти удивительные находки, пишет Eesti Ekspress.
Останки мамонтов встречаются в Эстонии крайне редко — за последние 150 лет было найдено чуть более 20 фрагментов костей, бивней или коренных зубов. Но 2019 эстонские ученые считают очень удачным годом, так как в течение нескольких месяцев были найдены два бивня и один зуб мамонтов.
В июле прошлого года в музей естественной истории Тартуского университета зашла одна женщина и сразу же направилась к кассе. Но вместо покупки музейного билета она выложила на стол странный треугольный предмет желтоватого цвета. “Скажите, пожалуйста, это может быть зубом мамонта?“ — спросила она.
Сотрудник музея, стоявший за кассой, не знал, что и ответить на такой странный вопрос. Он позвал главную хранительницу музейных фондов Маре Исакар, которая сразу же подтвердила, что это действительно коренной зуб мамонта. Оказалось, что женщина, которая принесла находку в музей, нашла этот зуб в песчаном карьере Витипалу в Тартумаа, гуляя там с собакой.
Какого же было удивление Маре Исакар, когда через несколько дней после обнаружения зуба мамонта из Витипалу, ей снова позвонили. Ее в срочном порядке вызвали на территорию карьера Крююднери в окрестностях Отепя у самой границы с Пылвамаа. Там во время раскопок с глубины около 10 метров из толщи земли, песка и камней был поднят предмет черного цвета, напоминающий объемную ветку дерева. Владелец карьера Кристер Каасик, осмотрев находку, понял, что это что-то ценное и сразу же сообщил научному сотруднику тартуского музея. Эта черная “ветка дерева” оказалась бивнем мамонта. Через какое-то время радостная Маре Исакар уже рассказывала о двух невероятных находках в разных телепередачах на эстонском телевидении. Но это было еще не все!
В начале октября в карьере Кукеметса в Тартумаа вдруг остановилась камнедробильная машина — водитель увидел среди камней бивень мамонта. За новостью об очередной удивительной находке следили не только эстонские археологи, геологи и научные сотрудники музеев, но и ученица Таллиннской Реальной школы Реа Кыйвуталу. По случайному совпадению темой своей исследовательской работы под руководством профессора Таллиннского Технического университета Сийма Вески она выбрала определение возраста находок останков мамонтов и растений того же периода, найденных в разных слоях земли.
Реа давно интересовалась этой темой, читая много книг и научных статей про мамонтов. Кроме того, девушка очень хотела исследовать главную реликвию Таллиннской Реальной школы — зуб мамонта весом несколько килограммов. Никто точно уже и не знает, как этот зуб попал в школу. По всей вероятности, когда-то он принадлежал собранию Таллиннского провинциального музея, а потом, когда в 1940-ых годах экспонаты делили между столичными музеями и другими учреждениями, каким-то чудом попал в школу. Теперь этот зуб мамонта периодически достают из-под стеклянной витрины школьного музея и приносят на уроки биологии. Но не потрогать, а только посмотреть!
Запах как в кабинете зубного врача
До недавнего времени были изучены 9 найденных в Эстонии костей и зубов мамонтов, но точный возраст находок удалось установить только в трех случаях. В 2000 году в Швеции была проведена полная экспертиза двух зубов мамонтов, найденных еще в далеком 1895 году близ мызы Пуурмани в Йыгевамаа.
Радиоуглеродный анализ показал, что это довольно молодые фрагменты, если рассматривать все время существования мамонтов: возраст находок составил 11 600-11 900 лет. Это исследование положило начало теории, что последний европейский мамонт мог жить как раз на территории сегодняшней Эстонии, так как примерно 10000 лет они окончательно вымерли в Европе.
“Такая теория есть. Однако в России периодически находят кости мамонтов, возраст которых опровергает эту теорию”, — объясняет Сийм Вески.
20 сентября Реа Кыйвуталу и Сийм Вески собралась в отделе археологических находок Таллиннского университета, чтобы взять образцы для дальнейшего изучения. Помогал исследователям опытный эстонский мамонтолог Лемби Лыугас. Пробы брали самым обычным образом — с помощью аккумуляторной дрели. При сверлении отверстий диаметром несколько миллиметров запах стоял как в кабинете зубного врача.
“Такой запах идет обычно от находок возрастом около 40 000 лет. Вот тогда-то и понимаешь, что это был живой организм, и в какой-то степени эта жизнь продолжается до сих пор!“ — описывает Реа Кыйвуталу свой первый “контакт” с останками вымершего рода млекопитающих.
Полученные в результате сверления фрагменты поместили в небольшие пробирки (в каждую поместилось примерно 1,5 гр частей бивня мамонта) и отправили в Польшу, где ученые должны были определить возраст находки, проведя специальный радиоуглеродный анализ. 17 декабря прошлого года из Польши пришел долгожданный ответ.
“Два месяца мы жили в напряжении. Боялись, что находки могут быть такими старыми, что их возраст не удастся определить”, — вспоминает Реа Кыйвуталу. Радиоуглеродный анализ применяется только к находкам, возраст которых менее 50 000 лет. Если же возраст больше, то обычно ученые отвечают так: “находка старше 50 000 лет”.
Но на этот раз страх был напрасен. Все пробы получили свою возрастную оценку:
Зуб мамонта из Таллиннской Реальной школы — 32 380 (±440) лет
Зуб мамонта из карьера Витипалу — 42 500 (±710) лет
Бивень мамонта из карьера Крююднери — 43 560 (±1160) лет
Бивень мамонта из карьера Кукеметса — 39 190 (±830) лет
Никакой сенсации, конечно, не случилось, но результаты исследования очень важны для научного сообщества Эстонии, так как теперь определен точный возраст самых древних находок мамонтов на территории нашей страны.
Кроме того, выяснилось, что мамонт, чей зуб хранится сейчас в Таллиннской Реальной школе, не мог жить на территории современной Эстонии, поскольку 30 000 лет назад здесь был ледниковый период. По оценкам Лемби Лыугасе, это подтверждается и размером зуба — такие гигантские коренные зубы были у мамонтов Сибири, и, скорее всего, именно оттуда он и попал в дальнейшем в Эстонию.
Ученые предполагают, что мамонты на территории современной Эстонии были широко распространены 20-30 000 лет назад, когда ледник отступил в сторону Скандинавии. В этот период для мамонтов здесь были все условия для благоприятной жизни: богатая растительность, подходящая для пищи, отсутствие гор и труднопроходимой местности, а также умеренная прохлада. Но когда наступило так называемое “последнее оледенение”, мамонты ушли южнее. Последний раз они встречались на территории нынешней Эстонии около 11 000 лет назад, когда лед снова отступил.
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