Smartlynx надеется на максимальный кредит от Kredex: авиакомпания планирует возобновить чартерные рейсы уже в июне

Авиакомпания Smartlynx Airlines Estonia, чья материнская компания зарегистрирована в Латвии (и которая частично принадлежит предприятию из ОАЭ), известна многим по организации чартерных перевозок из Эстонии на курорты. Несмотря на многочисленные случаи задержек или отмен рейсов, Smartlynx является важным участником авиационного рынка.

Так, в прошлом году услугами чартерных рейсов Smartlynx воспользовались 300 000 жителей Эстонии. По данным авиакомпании, в 2019 году оборот в Эстонии составил 98 млн евро, из которых 1,5 млн — прибыль. Общий оборот компании вместе с латвийским подразделением составил 215 млн евро в прошлом году, увеличившись на 25% в годовом исчислении.

Для восстановления бизнеса, серьезно пострадавшего в результате пандемии коронавируса, Smartlynx запросил у Kredex кредит в максимально возможном размере — 10 млн евро.