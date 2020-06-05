05.06.2020, 15:03

Smartlynx надеется на максимальный кредит от Kredex: авиакомпания планирует возобновить чартерные рейсы уже в июне


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Smartlynx Estonia lennuk
Smartlynx Estonia lennukFoto: Andres Putting

По мнению руководителей авиакомпании Smartlynx, занимающейся чартерными рейсами, кредит от Kredex поможет выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Ärileht.

Авиакомпания Smartlynx Airlines Estonia, чья материнская компания зарегистрирована в Латвии (и которая частично принадлежит предприятию из ОАЭ), известна многим по организации чартерных перевозок из Эстонии на курорты. Несмотря на многочисленные случаи задержек или отмен рейсов, Smartlynx является важным участником авиационного рынка.

Так, в прошлом году услугами чартерных рейсов Smartlynx воспользовались 300 000 жителей Эстонии. По данным авиакомпании, в 2019 году оборот в Эстонии составил 98 млн евро, из которых 1,5 млн — прибыль. Общий оборот компании вместе с латвийским подразделением составил 215 млн евро в прошлом году, увеличившись на 25% в годовом исчислении.

Для восстановления бизнеса, серьезно пострадавшего в результате пандемии коронавируса, Smartlynx запросил у Kredex кредит в максимально возможном размере — 10 млн евро.

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“Этот кредит мы пустили бы на возобновление рейсов в основные места отдыха. Очевидно, что без государственной помощи сделать это будет очень сложно, и мы надеемся на положительное решение, как это было сделано в случае Nordica или Tallink”, — сказал исполнительный директор SmartLynx Airlines Жигмантас Суринтас.

По состоянию на 2019 году флот Smartlynx состоял из 24 самолетов. В 2020 году компания хотела приобрести еще 10 самолетов, но планам помешал разразившийся кризис, в результате которого воздушный парк не увеличили, а наоборот уменьшили. В течение ближайших двух месяцев Smartlynx сократил флот до 12 самолетов. В самый разгар кризиса и во время чрезвычайной ситуации самолеты авиакомпании использовались для перевозки грузов и доставки медикаментов.

Латвийское отделение авиакомпании было вынуждено сократить 40% работников, но, по словам директора Smartlynx, в Эстонии таких кардинальных решений не принималось. Согласно данным за 2018 год, в эстонской конторе авиакомпании работало 8 человек (данных за 2020 год нет).

Несмотря на то, что Smartlynx прогнозирует значительное падение оборота в этом году, возобновление чартерных рейсов может произойти уже этим летом. Ожидается, что первыми направлениями станут Греция и Болгария. “Мы выбрали эти страны, так как там относительно мало людей, заразившихся коронавирусом. Кроме того, эти страны одними из первых открыли свои границы для туристов. Как только ситуация позволит, мы будем рады возобновить летние рейсы в Турцию, Испанию и Италию вместе с нашими партнерами — туроператорами TezTour и Novatours”.

Исполнительный директор SmartLynx Airlines Жигмантас Суринтас признал, что в прошлом году у них были проблемы с выполнением некоторых рейсов. “Новые самолеты прибыли позже, чем мы ожидали, из-за чего возникли задержки по нескольким маршрутам. Мы извлекли из этих проблем хороший урок. Несмотря на все это, Smartlynx удалось стать одной из самых пунктуальных авиакомпаний в Прибалтике”.

Суринтас верит, что Smartlynx, располагая самолетами марки Airbus A320, сможет составить хорошую конкуренцию ведущим авиакомпаниям на рынке чартерных услуг.

Kredex не дал комментариев по поводу того, какие предприятия подали заявки на предоставление кредита.

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