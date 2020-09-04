04.09.2020, 09:10

Смертельный all inclusive: в отеле курортного города в Турции арестован целый склад поддельного алкоголя


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Смертельный all inclusive: в отеле курортного города в Турции арестован целый склад поддельного алкоголя
Photo by engin akyurt on Unsplash

Турецкая полиция провинции Анталья, по наводке информатора, работающего в отельном бизнесе, накрыла склад известного отеля в районе Сиде, который был забит под завязку поддельным алкоголем.

В ходе проведенной операции было изъято 1153 литра поддельных напитков, в том числе 654 литра водки, 388 литров раки и 111 литров джина, сообщает Tourprom со ссылкой на “Karaman Habercisi”.

Очевидно, что некачественный алкоголь предназначался для туристов, которых сейчас становится все больше на турецких курортах. С помощью напитков сомнительного качества и неизвестного производства владельцы отеля хотели сделать систему all inclusive в своей гостинице более рентабельной.

Остается надеяться, что в контрафакт не был подмешан метанол, по крайней мере на данный момент об отравлениях иностранных туристов в турецких отелях сообщений не поступало.

Владелец бизнеса был оштрафован на 111 486 турецких лир ($15 160). Сообщается, что преступник был освобожден по указанию прокурора после дачи показаний в полиции.

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