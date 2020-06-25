СМИ узнали о люксовых рейсах "Аэрофлота" за рубеж вопреки карантину

Несмотря на запрет международных полетов, "Аэрофлот" продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний сообщили "Ведомости".

По информации издания, "Аэрофлот" по меньшей мере с начала июня летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Изначально рейсы в эти города компания выполняла раз в неделю, однако со второй недели лета перелеты в них, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, начали выполняться дважды в неделю. Тогда же в расписание добавили еженедельный рейс в Ниццу и два — в Барселону, на прошлой неделе также появились два рейса в Рим, указывают "Ведомости" со ссылкой на данные из системы бронирования перевозчика.

По информации системы бронирования "Аэрофлота", с которой ознакомился РБК, улететь из Москвы в Нью-Йорк можно уже 28 или 30 июня. Помимо этого, на сайте авиакомпании открыта продажа и обратных билетов. Вернуться из Нью-Йорка в Москву можно с 1 августа.