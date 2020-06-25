25.06.2020, 10:00

СМИ узнали о люксовых рейсах "Аэрофлота" за рубеж вопреки карантину


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СМИ узнали о люксовых рейсах "Аэрофлота" за рубеж вопреки карантину
Scanpix, Marina Lystseva/TASS

Авиакомпания в июне продолжила возить пассажиров в Европу, несмотря на закрытое из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение, сообщили "Ведомости". Улететь можно было, в частности, в Нью-Йорк, Париж и Лондон, пишет портал РБК.

Несмотря на запрет международных полетов, "Аэрофлот" продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж. Об этом со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний сообщили "Ведомости".

По информации издания, "Аэрофлот" по меньшей мере с начала июня летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Изначально рейсы в эти города компания выполняла раз в неделю, однако со второй недели лета перелеты в них, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, начали выполняться дважды в неделю. Тогда же в расписание добавили еженедельный рейс в Ниццу и два — в Барселону, на прошлой неделе также появились два рейса в Рим, указывают "Ведомости" со ссылкой на данные из системы бронирования перевозчика.

По информации системы бронирования "Аэрофлота", с которой ознакомился РБК, улететь из Москвы в Нью-Йорк можно уже 28 или 30 июня. Помимо этого, на сайте авиакомпании открыта продажа и обратных билетов. Вернуться из Нью-Йорка в Москву можно с 1 августа.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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