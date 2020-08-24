СМИ узнали о планах России возобновить авиарейсы в ряд европейских стран

Российские власти на этой неделе могут объявить о возобновлении авиасообщения еще с семью странами, пишет газета “Известия” со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

По информации собеседников издания, в этот список попали Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и КНР (только Шанхай).

Впрочем, открытие полетов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль. Поскольку ЕС из-за коронавируса по-прежнему отказывается открыть границы для россиян, поездки в Евросоюз будут единичными. Скорее всего, их откроют по “швейцарскому” принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров.

Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его не огласили, сказал “Известиям” собеседник в одной из авиакомпаний. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа, добавил он.