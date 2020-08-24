СМИ узнали о планах России возобновить авиарейсы в ряд европейских стран
Обновленный список стран, с которыми планируется открыть авиасообщение, может быть объявлен на этой неделе.
Обновленный список стран, с которыми планируется открыть авиасообщение, может быть объявлен на этой неделе.
Российские власти на этой неделе могут объявить о возобновлении авиасообщения еще с семью странами, пишет газета “Известия” со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.
По информации собеседников издания, в этот список попали Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и КНР (только Шанхай).
Впрочем, открытие полетов по этим направлениям не окажет существенного влияния на отрасль. Поскольку ЕС из-за коронавируса по-прежнему отказывается открыть границы для россиян, поездки в Евросоюз будут единичными. Скорее всего, их откроют по “швейцарскому” принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров.
Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его не огласили, сказал “Известиям” собеседник в одной из авиакомпаний. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа, добавил он.
В Росавиации заявили, что не комментируют вопрос возобновления международного сообщения. В Роспотребнадзоре переадресовали вопросы “Известий” оперативному штабу по коронавирусу. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.
Россия из-за пандемии коронавируса приостановила международное авиасообщение в конце марта. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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