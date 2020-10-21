Смотрите, какая красота: лучшие фотографии дикой природы 2020 года

Гран-при

Лучшим фотографом дикой природы 2020 года признан россиянин Сергей Горшков. Выполненная им на Дальнем Востоке фоторабота "Объятие" с изображением амурской тигрицы, обнимающей ствол маньчжурской пихты, покорила жюри престижного конкурса. Снимок сделан в заказнике "Леопардовый" в Приморском крае. Сергей Горшков ждал 11 месяцев, чтобы запечатлеть с помощью скрытой камеры столь неповторимый момент.

Категория “Портрет животного”

Жюри конкурса не могло остаться равнодушным к столь трогательному снимку с изображением молодого самца-носача. Работа "Поза" признана лучшим портретом животного. Ее автор - Могенс Тролле из Дании. Обезьяны-носачи водятся исключительно на острове Калимантан (Борнео), разделенном между Индонезией, Малайзией и Брунеем, и находятся на грани исчезновения. С возрастом носы у самцов вырастают еще больше.