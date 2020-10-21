Смотрите, какая красота: лучшие фотографии дикой природы 2020 года

Лондонский музей естествознания объявил итоги одного из престижнейших конкурсов среди фотографов дикой природы, прошедшего уже в 56-й раз. Его победителем впервые стал россиянин.
Гран-при
Лучшим фотографом дикой природы 2020 года признан россиянин Сергей Горшков. Выполненная им на Дальнем Востоке фоторабота "Объятие" с изображением амурской тигрицы, обнимающей ствол маньчжурской пихты, покорила жюри престижного конкурса. Снимок сделан в заказнике "Леопардовый" в Приморском крае. Сергей Горшков ждал 11 месяцев, чтобы запечатлеть с помощью скрытой камеры столь неповторимый момент.
Категория “Портрет животного”
Жюри конкурса не могло остаться равнодушным к столь трогательному снимку с изображением молодого самца-носача. Работа "Поза" признана лучшим портретом животного. Ее автор - Могенс Тролле из Дании. Обезьяны-носачи водятся исключительно на острове Калимантан (Борнео), разделенном между Индонезией, Малайзией и Брунеем, и находятся на грани исчезновения. С возрастом носы у самцов вырастают еще больше.
Категория "Под водой"
Около 49 тысяч работ как фотографов-профессионалов, так и любителей из разных стран отсмотрело жюри. Впервые за 56-летнюю историю конкурса Wildlife Photographer of the Year его итоги объявлены онлайн. Лучший подводный снимок, названный "Золотое мгновение", сделала китайский фотограф Сунда Цай, снявшая во время дайвинга у берегов Филиппин этого крошечного золотистого мерцающего кальмара.
Категория "Поведение: земноводные и рептилии"
Цель конкурса - привлечь внимание к уникальным животным со всего мира. Эта редко встречающаяся в природе и находящаяся под угрозой исчезновения стеклянная лягушка водится только в эквадорском заповеднике Мандуриаку. Испанец Хайме Кулебрас сфотографировал ее во время дождя, когда она сидела на ветке и лакомилась пауком. Работа называется "Уравновешенная жизнь".
Категория “Окружающая среда Земли”
Автор работы "Река огня на вулкане Этна" - итальянец Лучиано Гауденцио. Эта фотография демонстрирует невероятную силу, которой обладает природа. Все фотоработы-победители будут представлены на выставке в Музее естествознания в Лондоне, которая пройдет в 16 октября 2020 года по 6 июня 2021 года. Ее цель - побудить людей к тому, чтобы они задумались и что-то предприняли для сохранения природы.
Категория "Фотожурналист дикой природы: история"
Прикованная цепью к клетке молоденькая макака продается на птичьем рынке на острове Бали. В Индонезии макак, отлавливаемых в дикой природе, можно легально продавать. Условия, в которых они живут в неволе, ужасны. Автор этой работы - живущий в Гонконге британский фотожурналист Пол Хилтон, который работает в международной экологической организации "Гринпис". Он признан лучшим фотожурналистом.
Категория для авторов снимков в возрасте от 15 до 17 лет
Лина Хейкинен из Финляндии запечатлела молоденькую лису, которая не пожелала поделиться с братьями и сестрами пойманной ею уткой, а поживиться добычей в укромном месте самой. Работа “Лиса, которая поймала утку” стала победителем в номинации для фотографов в возрасте от 15 до 17 лет.
Категория для авторов снимков в возрасте от 11 до 14 лет
Сэм Слосс (Италия/США) сфотографировал в Индонезии очаровавшую его рыбу-клоуна с открытым ртом. Позже он узнал, что рыба заражена вошью, которая питается ее языком, Юный фотограф стал победителем в номинации авторов от 11 до 14 лет.
Категория "Поведение: беспозвоночные"
Франк Дешандоль из французской Нормандии запечатлел представительниц двух видов ос, залетающих в гнездо. Чтобы захватить столь редкий момент встречи ос, обычно не имеющих дела друг с другом, фотограф использовал специальную камеру с затвором, способным работать на крайне малых выдержках. Работа, признанная лучшей в номинации "Поведение: беспозвоночные", называется "Повесть о двух осах".
Категория "Поведение: млекопитающие"
Снимок, на котором запечатлено семейство кошек-манулов, сделан в степях Тибетского нагорья на северо-западе Китая. Фотограф Шаньюань Ли следовал за пребывавшими в поисках добычи кошками почти четыре километра, а потом установил камеру перед их укрытием. Кошка позвала детей после того, как увидела лису. Работа так и называется: "Мама говорит, что надо бежать".
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