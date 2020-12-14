14.12.2020, 07:00

Снятие ограничений на полеты из Таллинна: как отреагировали в столичном аэропорту и турфирмах?


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Снятие ограничений на полеты из Таллинна: как отреагировали в столичном аэропорту и турфирмах?
Photo by Ross Parmly on Unsplash

С нового года перестанут действовать ограничения на полеты вызванные пандемией коронавируса, а это означает, что авиасообщение можно будет восстановить с любой страной вне зависимости от эпидемиологической ситуации. В Таллиннском аэропорту радостно встретили эту новость, пишет rus.err.ee.

“Я думаю, что для нас и авиакомпаний это очень хорошие новости, потому что можно опять открыть линии и самим выбирать маршруты. Мы уже знаем, что Turkish Airlines хочет летать в Стамбул с 16 января, “Белавиа” желает открыть линию в Минск, а насчет Киева и Москвы мы еще не знаем, но с “Аэрофлотом” и WizzAir мы работаем”, — говорит коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

“Это действительно хорошая новость для нас. Мы рады, что Еврокомиссия создает нам возможность заново вернуть старые направления, например, на Египет и Турцию”, — комментирует новость директор по маркетингу турфирмы Novatours Олев Рийсберг.

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Снятие ограничений на авиаперелеты вовсе НЕ означает, что по прилете можно будет спокойно гулять по городу. Всем приезжающим из стран с высоким риском заболеваемости НУЖНО будет соблюдать карантин или делать тесты на коронавирус (список ограничений публикуется на сайте МИДа Эстонии каждую неделю по пятницам).

!!! Настоятельно рекомендуем перед любой поездкой за границу изучить требования, которые применяются к каждому иностранному туристу по прибытии. Узнать правила по каждому отдельному государству можно на сайте МИДа Эстонии или государственных сайтах страны назначения.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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