Снятие ограничений на полеты из Таллинна: как отреагировали в столичном аэропорту и турфирмах?

“Я думаю, что для нас и авиакомпаний это очень хорошие новости, потому что можно опять открыть линии и самим выбирать маршруты. Мы уже знаем, что Turkish Airlines хочет летать в Стамбул с 16 января, “Белавиа” желает открыть линию в Минск, а насчет Киева и Москвы мы еще не знаем, но с “Аэрофлотом” и WizzAir мы работаем”, — говорит коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

“Это действительно хорошая новость для нас. Мы рады, что Еврокомиссия создает нам возможность заново вернуть старые направления, например, на Египет и Турцию”, — комментирует новость директор по маркетингу турфирмы Novatours Олев Рийсберг.

Снятие ограничений на авиаперелеты вовсе НЕ означает, что по прилете можно будет спокойно гулять по городу. Всем приезжающим из стран с высоким риском заболеваемости НУЖНО будет соблюдать карантин или делать тесты на коронавирус (список ограничений публикуется на сайте МИДа Эстонии каждую неделю по пятницам).