16.06.2020, 10:00

Собираетесь в путешествие? Проверьте, какие ограничения вас ждут в разных европейских государствах


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Собираетесь в путешествие? Проверьте, какие ограничения вас ждут в разных европейских государствах
Photo by oxana v on Unsplash

ЕС открыл официальный сайт reopen.europa.eu об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом. На сайте можно выбрать страну, куда планируется поездка, и узнать, какие правила там действуют.

Сайт доступен на 24 языках и охватывает только 27 стран ЕС — без Великобритании и стран, не входящих в Шенгенскую зону. Информация на сайте будет регулярно обновляться.

Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжих из ЕС, а другие сохраняют ограничения для приезжих из стран с высокой заболеваемостью.

ekraani kuvatõmmis, https://reopen.europa.eu/en
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Впрочем, это не единственная карта, сделанная с целью сбора информации о том, как можно попасть в ту или иную страну и нет ли каких-либо ограничений на ее посещение.

Аналогичная интерактивная карта есть и на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Ее можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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