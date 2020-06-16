Собираетесь в путешествие? Проверьте, какие ограничения вас ждут в разных европейских государствах

Впрочем, это не единственная карта, сделанная с целью сбора информации о том, как можно попасть в ту или иную страну и нет ли каких-либо ограничений на ее посещение.
Аналогичная интерактивная карта есть и на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Ее можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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