Собираетесь в путешествие? Проверьте, какие ограничения вас ждут в разных европейских государствах

Сайт доступен на 24 языках и охватывает только 27 стран ЕС — без Великобритании и стран, не входящих в Шенгенскую зону. Информация на сайте будет регулярно обновляться.

Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжих из ЕС, а другие сохраняют ограничения для приезжих из стран с высокой заболеваемостью.

ekraani kuvatõmmis, https://reopen.europa.eu/en

Впрочем, это не единственная карта, сделанная с целью сбора информации о том, как можно попасть в ту или иную страну и нет ли каких-либо ограничений на ее посещение.

Аналогичная интерактивная карта есть и на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Ее можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!