Собор Парижской Богоматери частично открылся для посетителей
Склеп Собора Парижской Богоматери в Париже вновь открылся для посетителей, там проходит первая фотовыставка.
Склеп Собора Парижской Богоматери в Париже вновь открылся для посетителей, там проходит первая фотовыставка.
"Закрытый для публики после пожара 15 апреля 2019 года собор Нотр-Дам-де-Пари постепенно оживает. Для посетителей открылся склеп. Кроме того, гиды-волонтеры готовы провести экскурсии по собору и склепу. Для нас это авантюра, ведь Париж закрыт для туристов", — говорится в сообщении на странице собора.
Длительность экскурсии – один час, попасть на них можно по предварительной записи. Желающие могут посмотреть на портал Святой Анны, портал Богоматери и портал Страшного суда, на площадки реставрационных работ и наружные каменные полуарки у сводов постройки. Посещение бесплатно, но приветствуются пожертвования на восстановление Нотр-Дама.
По словам настоятеля собора Патрика Шове, в склепе, который полностью уцелел после пожара, проходит фотовыставка "Нотр-Дам де Пари, от Виктора Гюго до Эжена Виолле-ле-Дюк", посвященная возрождению собора. Стоимость билета от 7 до 9 евро. С целью соблюдения эпидемиологических мер безопасности билеты можно купить только онлайн, вход на выставку только в маске.
Как сообщают французские СМИ, также собор примет участие и в Днях культурного наследия, которые пройдут во Франции 19-20 сентября. Там пройдут мастер-классы и лекции об искусстве.
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который едва не привел к полному обрушению храма. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Президент Франции Эммануэль Макрон прогнозирует, что собор будет полностью восстановлен до 2024 года.
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